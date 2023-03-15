İkramiye ne zaman yatacak? 2023’te emekli ikramiyesi kaç TL olacak? Emeklilere son dakika Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiye...

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları için verilen ikramiyeler bin lira olarak hesaplara geçiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte, emekliler ve ikramiyeden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerin hesaplarına 1.100 TL olarak ikramiyeler ödendi. Vatandaşların bu yıl beklentisi, yeniden bayram ikramiyeleri için artış yapılması yönünde.