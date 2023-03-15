Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak? Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023!

Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay erken mi yatacak merakla araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Şubat ayında deprem felaketi nedeniyle hem memur hem emekli maaşları erken yatırılmıştı. Mart ayı maaşlarını bekleyenler de bu ay erken yatar mı öğrenmek istiyor. Peki konuya ilişkin açıklama var mı? İşte Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023! 4a, 4b, 4c...