1 Milyonlarca emekli ve hak sahibi yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu yıl ikramiyeler yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. 2024 yılında ödenecek ikinci ikramiye ise önümüzdeki hafta emeklilerin hesabında olacak. Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek? EYT'liler ikramiye alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

2 HANGİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.