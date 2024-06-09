Milyonlarca emekliye önümüzdeki hafta 2024 yılının ikinci ikramiyeleri ödenecek. İkramiyeler maaş kaç lira olursa olsun eşit ödenecek. Toplam ödeme 42 milyar lirayı bulacak.
Milyonlarca emekli ve hak sahibi yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu yıl ikramiyeler yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. 2024 yılında ödenecek ikinci ikramiye ise önümüzdeki hafta emeklilerin hesabında olacak. Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek? EYT'liler ikramiye alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...
HANGİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.
SADECE MAYIS AYINDA BAŞVURAN EYT'LİLER Mİ İKRAMİYE ALABİLECEK?
İkramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Mayıs ayında emeklilik için başvuranlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle Mayıs ayında başvuranlar haftaya verilecek olan Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.