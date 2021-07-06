İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Temmuz ayında cepler bayram edecek. Milyonlarca kişi bu yardımlardan ve desteklerden faydalanacak ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi rahat bir nefes alacak. Yaklaşan bayram nedeniyle vatandaşlara 1100 TL ikramiye verilecek. Verilecek ikramiyenin yanı sıra pandemi destek parasıyla da 1100 TL daha alınabilecek. Böylece bu ay sadece devlet desteğiyle 2.200 TL almak mümkün olabilecek. Zam müjdesinin ardından devlet destekleri de vatandaşları sevindirmiş oldu. İki yardımdan da faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor.

06.07.2021 11:33 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





