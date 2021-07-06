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İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Temmuz ayında cepler bayram edecek. Milyonlarca kişi bu yardımlardan ve desteklerden faydalanacak ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi rahat bir nefes alacak. Yaklaşan bayram nedeniyle vatandaşlara 1100 TL ikramiye verilecek. Verilecek ikramiyenin yanı sıra pandemi destek parasıyla da 1100 TL daha alınabilecek. Böylece bu ay sadece devlet desteğiyle 2.200 TL almak mümkün olabilecek. Zam müjdesinin ardından devlet destekleri de vatandaşları sevindirmiş oldu. İki yardımdan da faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor.

06.07.2021 11:33 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:33
İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Temmuz ayında 2200 TL ödeme ile cepler rahat bir nefes alacak. Hem pandemi parası hem de ikramiyeye başvuran vatandaşlara toplamda 2.200 TL ikramiye yatırılacak. Böylelikle Kurban Bayramı'nda cepler de bayram edecek. İlk ödeme bayram ikramiyesi olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişiye 1.100 TL ikramiye verilecek. Bir diğer ödeme ise pandemi parası olacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla 1.100 TL daha ikramiye alınabilecek. İşte toplamda 2.200 TL ikramiye almanın yolları!

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İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

MİLYONLARCA KİŞİ İKRAMİYE ALABİLECEK!

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış eşe 550 TL, yüzde 75'i bağlanmış eşe ise 825 TL ikramiye ödenecek.

İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50'sini eş, yüzde 25'erlik kısmını ise kızları alacak. Bu durumda eşe 550 TL, çocuklara ise 275'er TL ikramiye ödenecek.

İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!

Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.