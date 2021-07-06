İkisine de başvurana Temmuz’da 2.220 TL yardım! Bu ay cepler bayram edecek!
Temmuz ayında cepler bayram edecek. Milyonlarca kişi bu yardımlardan ve desteklerden faydalanacak ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi rahat bir nefes alacak. Yaklaşan bayram nedeniyle vatandaşlara 1100 TL ikramiye verilecek. Verilecek ikramiyenin yanı sıra pandemi destek parasıyla da 1100 TL daha alınabilecek. Böylece bu ay sadece devlet desteğiyle 2.200 TL almak mümkün olabilecek. Zam müjdesinin ardından devlet destekleri de vatandaşları sevindirmiş oldu. İki yardımdan da faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor.
Temmuz ayında 2200 TL ödeme ile cepler rahat bir nefes alacak. Hem pandemi parası hem de ikramiyeye başvuran vatandaşlara toplamda 2.200 TL ikramiye yatırılacak. Böylelikle Kurban Bayramı'nda cepler de bayram edecek. İlk ödeme bayram ikramiyesi olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişiye 1.100 TL ikramiye verilecek. Bir diğer ödeme ise pandemi parası olacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla 1.100 TL daha ikramiye alınabilecek. İşte toplamda 2.200 TL ikramiye almanın yolları!