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Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

Bankalardan Emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi, milyonlarca kişinin kolay geri ödemelerle acil nakit ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen bankalar kampanyalar sunuyor. Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve emekli vatandaşlar detayları araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar için Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank ihtiyaç kredisi detaylarını sizler için derledik.

06.07.2021 11:40 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:40
Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

Bankalardan Emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi, milyonlarca kişinin kolay geri ödemelerle acil nakit ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen bankalar kampanyalar sunuyor. Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve emekli vatandaşlar detayları araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar için Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank ihtiyaç kredisi detaylarını sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

Özellikle pandemi döneminde sıkıntı çeken vatandaşlar için bankalar sık sık kampanyalar sundu ve sunmaya da devam ediyor. Ülkemizde 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunuyor ve bütçeleri dahilinde zorlanmadan geri ödeyebilecekleri kredi fırsatını yoğun bir şekilde araştırıyor. Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank emeklilere özel düşük faizlerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarının neler olduğunu, faiz oranlarını merak ediyır. İşte ayrıntılar…

Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Size özel emekli ihtiyaç kredisine Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurabilir, daha önce yaptığınız başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.

Örnek Hesaplama

10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için faiz oranı: %1,69 yıllık toplam maliyet %28,5335'dir. Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı: 212,50 TL'dir.

Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

*Maksimum faiz oranı %2,79 , yıllık maksimum maliyet oranı %35,7245 'dir.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.