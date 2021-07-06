Emekli vatandaşlara müjde! Bankalardan emeklilere özel düşük faizli, faizsiz kredi fırsatı! Halkbank, Garanti Bankası…

Özellikle pandemi döneminde sıkıntı çeken vatandaşlar için bankalar sık sık kampanyalar sundu ve sunmaya da devam ediyor. Ülkemizde 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunuyor ve bütçeleri dahilinde zorlanmadan geri ödeyebilecekleri kredi fırsatını yoğun bir şekilde araştırıyor. Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank emeklilere özel düşük faizlerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarının neler olduğunu, faiz oranlarını merak ediyır. İşte ayrıntılar…