Bankaya borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladı! Yeniden yapılandırma…
Bankaya borcu olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre, borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.
06.07.2021 10:45
- Son Güncelleme: 06.07.2021 10:54