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Bankaya borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladı! Yeniden yapılandırma…

Bankaya borcu olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre, borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

06.07.2021 10:45 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:54
Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma…

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma…

Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma…

Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma…

TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK
"Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler", yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı.