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Haberler Ekonomi Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Yeni dönemde emekli müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmet vermek isteyen kamu bankaları, güncel emekli tüketici kredisi kampanyalarının detaylarını paylaştılar. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank doğrultusundan tasarlanmış olan emekli gereksinim kredisi kampanyalarının ayrıntıları

takvim.com.tr
15.04.2022 09:17 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:17
Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Bir süredir arka arkaya zam alan gündelik hayat hizmetleri, emekli vatandaşların bütçelerinin derinden sarsılmasına sebep oldu. Bu duruma sessiz kalmak istemeyen devlet bankaları, yalnızca emekli müşterilerinin yararlanabilecekleri yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarının detaylarını paylaştılar.

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Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 750 TL limitli emekli promosyonu kampanyasından sonra emekli müşterileri için bir yeni kampanya daha geliştirmiş olduğunu duyurdu. Bankanın ilgili hizmetine ilişkin ayrıntılar, kamuoyu ile paylaşıldı.

Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı" ismini vermiş olduğu güncel emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 40 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,69 olarak belirledi.

Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Bu veriler ışığında bankadan 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen emeklilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.576,38 TL olarak hesaplandı.

Başvuran anında alıyor! Beklenen açıklama geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Vakıfbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Geçtiğimiz günlerde 68'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına başlayan ve bu kapsamda yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemiş olduğunu duyuran kamu bankası Vakıfbank, söz konusu yeni hizmetinden emekli müşterilerinin de yararlanabileceğini bildirdi. Bankanın 125 bin TL olarak sınırlandırmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

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