İkinci el ve sıfır konut alma planları yapanlar için müjde! Bankaların Mart ayı güncel konut kredisi faiz oranları…
İkinci el ve sıfır konut alma planları yapanlar için müjdeli haber geldi, bankaların Mart ayı güncel konut kredisi faiz oranları belli oldu. Ev sahibi olmak için canla başla çalışan yüzbinlerce vatandaş en iyi kredi şartları taşıyan bankayı görmek ve şartlarını incelemek istiyor. Özellikle uzun süredir yaşanan pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı çeken ve hayalini kurduğu ev için kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konuyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
İkinci el ve sıfır konut alma planları yapanlar için müjdeli haber geldi, bankaların Mart ayı güncel konut kredisi faiz oranları belli oldu. Ev sahibi olmak için canla başla çalışan yüzbinlerce vatandaş en iyi kredi şartları taşıyan bankayı görmek ve şartlarını incelemek istiyor. Özellikle uzun süredir yaşanan pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı çeken ve hayalini kurduğu ev için kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konuyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Herkes bütçesine göre sıfır ya da ikinci el bir ev sahibi olmak ister ve bu noktada çalışıp çabalayarak hayalini kurduğu eve sahip olmayı amaçlar. Belli bir miktar birikimin yanı sıra kredi çekerek istediği evin fiyatını bulmaya çalışan yüzbinlerce vatandaş Bankaların Mart ayı güncel konut kredisi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Oranlar bankalara göre farklılaşırken, bankaların istediği şartlar da değişkenlik gösterir. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları…
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.37
Özellikleri
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.