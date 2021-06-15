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İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

Araba almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuldu! 60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda! Sıfır veya 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi gözüküyor. Açıklanan bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olabiliyorsunuz. Vakıfbank otomobil kredisi için bu sefer de 3 ay ertelemeli fırsat sunması yaşanan bu zorlu günlerde ilaç gibi gelecek. İşte 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli Vakıfbank kredisi!

15.06.2021 01:39 - Son Güncelleme: 15.06.2021 01:39
İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor

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İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli

İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

Son taksit balon ödemeli
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...

Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.