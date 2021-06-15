İkinci el ve sıfır araç alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle arabanız kapınızda! Vakıfbank...
Araba almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuldu! 60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda! Sıfır veya 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi gözüküyor. Açıklanan bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olabiliyorsunuz. Vakıfbank otomobil kredisi için bu sefer de 3 ay ertelemeli fırsat sunması yaşanan bu zorlu günlerde ilaç gibi gelecek. İşte 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli Vakıfbank kredisi!
15.06.2021 01:39
- Son Güncelleme: 15.06.2021 01:39
Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor
Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.