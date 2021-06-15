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Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 7 konutla Ardahan, 11 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt şeklinde sıralandı. Öte yandan İstanbul'un en değerli mahalleleri de açıklandı. İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL oldu. İşte Endeksa verilerine göre İstanbul'un en değerli mahalleleri...

15.06.2021 09:04 - Son Güncelleme: 15.06.2021 09:04
Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL. Endeksa verilerine göre işte İstanbul'un en değerli mahalleleri...

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Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İlçe: Büyükçekmece

Mahalle: Türkoba

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.257

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.236.622

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 18,6

Ortalama Kira (TL): 7.363

Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İlçe: Çekmeköy

Mahalle: Reşadiye

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.305

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.777.830

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16,7

Ortalama Kira (TL):6.015

Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İlçe: Beykoz

Mahalle: Riva

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10.238

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.235.208

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15,0

Ortalama Kira (TL): 4.947

Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!

İlçe: Sarıyer

Mahalle: Kumköy (kilyos)

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.003

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.245.885

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 27,0

Ortalama Kira (TL): 5.001