Buralarda evi olanlara talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri!
İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 7 konutla Ardahan, 11 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt şeklinde sıralandı. Öte yandan İstanbul'un en değerli mahalleleri de açıklandı. İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL oldu. İşte Endeksa verilerine göre İstanbul'un en değerli mahalleleri...
15.06.2021 09:04
- Son Güncelleme: 15.06.2021 09:04