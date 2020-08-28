Başkan Erdoğan tarafından test edilmişti: Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan elektrikli yerli ekskavatörün üreticisi Hidromek, fabrika yatırımının ardından makineyi 1-1,5 yıl içinde satışa sunacak. Ekskavatör yüzde 100 elektrikli ve lastik tekerlekli olmasıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor.
Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan elektrikli yerli ekskavatörün, fabrika yatırımının ardından 1-1,5 yıl içinde satışa sunulacağını belirterek, "Elektrikli ekskavatörü almak için Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da arayanlar var." dedi.
Makinenin 7 tonluk şehir içi lastik tekerlekli ekskavatör olarak üretildiğini ifade eden Bozkurt, "Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz." diye konuştu.
Makinenin mekanik kısımları için kendilerinin daha önceden çalışma yaptıklarını, elektrifikasyon işlerinin ise TÜBİTAK desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Bozkurt, "Makinemizi, 2021'in son günlerinde bitirmiş olacağız. Makine, hızlı şarjla 1,5 saatte, normal şarjla 3 saatte şarj edilebiliyor." ifadelerini kullandı.
Makinenin satışına ilişkin de bilgi veren Bozkurt, ekskavatörün teknik işlerinin tamamlandığını ancak satışa sunulması için 1-1,5 yıllık süreç gerektiğini bildirdi. Bozkurt, makinenin üretimi için fabrika yatırımı yapılacağına dikkati çekerek, "Fabrikayı 2021'in sonunda, 2022'nin ilk aylarında çalışır hale getireceğiz. Montaj hattından da lastikli makinemiz hizmete çıkacak. Makinemiz 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.