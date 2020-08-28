Başkan Erdoğan tarafından test edilmişti: Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak

Makinenin 7 tonluk şehir içi lastik tekerlekli ekskavatör olarak üretildiğini ifade eden Bozkurt, "Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz." diye konuştu.