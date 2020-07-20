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Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün projesiyle İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi. 2020'nin son çeyreğinde hizmete başlayacak olan sistemin İstanbul gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ndeki geçici kabul testleri son hızıyla devam ediyor.

20.07.2020 11:10 - Son Güncelleme: 20.07.2020 11:10
Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

2020'nin son çeyreğinde hizmete başlayacak olan sistemin İstanbul gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ndeki geçici kabul testleri son hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

Sistem sayesinde Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul'da Garipçe'de kurulumu tamamlanan sistem havadan da görüntülendi.

Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve ASELSAN tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkân sağlayacak.

Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum ve entegrasyon faaliyetlerinde tüm sahalarda çalışmalar hızla devam ederken, sistemin 2020 yılının son çeyreğinde işletmeye alınması bekleniyor.

Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR
İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yom Burnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi.

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