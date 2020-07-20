Boğazlar ve Marmara için önemli gelişme! Elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi...

Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve ASELSAN tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkân sağlayacak.