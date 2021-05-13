İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

Araba sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber gelince detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar merakla otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor ve bütçelerine en uygun olan modeli almak istiyor. İstediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatları incelemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel fiyatları…