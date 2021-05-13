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İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

Araba sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber gelince detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar merakla otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor ve bütçelerine en uygun olan modeli almak istiyor. İstediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatları incelemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel fiyatları…

13.05.2021 17:03 - Son Güncelleme: 13.05.2021 17:03
İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

Araba sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber gelince detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar merakla otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor ve bütçelerine en uygun olan modeli almak istiyor. İstediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatları incelemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel fiyatları…

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İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

İkinci el otomobil almak isteyen binlerce vatandaş Ticaret Bakanlığı'nın 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunduğunu açıklamasının ardından heyecanla detayları araştırmaya başladı. Şase veya karoseri kalmış olan araçları satın alanlar ise sıfır araba alırken hurda indiriminden yararlanabiliyor. Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel istediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza almak isteyenler haberimizin detaylarına göz atabilir. Ayrıca E-İhale sistemi ile ilgili bilgileri de derledik.

İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı.

İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.

İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…

2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı.