İkinci el otomobil alacaklara müjde! Yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz! Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel…
Araba sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber gelince detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar merakla otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor ve bütçelerine en uygun olan modeli almak istiyor. İstediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatları incelemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel fiyatları…
Araba sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve İkinci el otomobil alacaklara müjdeli haber gelince detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar merakla otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor ve bütçelerine en uygun olan modeli almak istiyor. İstediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatları incelemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel fiyatları…
İkinci el otomobil almak isteyen binlerce vatandaş Ticaret Bakanlığı'nın 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunduğunu açıklamasının ardından heyecanla detayları araştırmaya başladı. Şase veya karoseri kalmış olan araçları satın alanlar ise sıfır araba alırken hurda indiriminden yararlanabiliyor. Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel istediğiniz ikinci el aracı yüzde 50 daha ucuza almak isteyenler haberimizin detaylarına göz atabilir. Ayrıca E-İhale sistemi ile ilgili bilgileri de derledik.