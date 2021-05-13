A101'de yeni kampanyalar görücüye çıktı! A101 aktüel kataloğunda bu hafta yiyecek ve temizlik ürünleri...
A101 aktüel kataloğuyla bu hafta satışa sunulan indirimli ürünlerin listesi araştırılıyor. A101'de normalde perşembe günü satışa sunulan ürünler bu haftalık salı günü raflarda yerini aldı. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında ise üçlü Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Binboğa Çiçek Balı, İnci Baharat Pul Biber, Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Mini Popkek Kek Hindistan Cevizli, 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri yer almaktadır.
A101'de bu hafta pek çok yeni ürün raflarda yerini aldı. merak konusu olurken liste bu hafta başı duyuruldu. A101'de salı günü 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 aktüel kataloğu ürünleri...