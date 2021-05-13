A101'de yeni kampanyalar görücüye çıktı! A101 aktüel kataloğunda bu hafta yiyecek ve temizlik ürünleri...

A101'de bu hafta pek çok yeni ürün raflarda yerini aldı. merak konusu olurken liste bu hafta başı duyuruldu. A101'de salı günü 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 aktüel kataloğu ürünleri...