En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

SSK ve BağKur memur ve memur emeklisi için zam tarihi yaklaşıyor. Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri için yılda iki kez zam dönemi oluyor. Ocak zammının ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Yıllık enflasyon oranına göre hesaplanacak maaş zammında detaylar belli oldu. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.552 liraya yükselecek. İşte memur maaşları hakkında maerak edilen bilgiler...