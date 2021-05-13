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En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

SSK BağKur memur ve memur emeklisi maaş zammı belli oluyor. Temmuz ayı memur maaş zammının ne kadar olacağı belli oluyor. Kuruşu kuruşuna hesaplanan maaş tablosuna göre en düşük maaş ne kadar olacak sorusu da yanıt buluyor. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı!

13.05.2021 15:20 - Son Güncelleme: 13.05.2021 15:20
En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

SSK ve BağKur memur ve memur emeklisi için zam tarihi yaklaşıyor. Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri için yılda iki kez zam dönemi oluyor. Ocak zammının ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Yıllık enflasyon oranına göre hesaplanacak maaş zammında detaylar belli oldu. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.552 liraya yükselecek. İşte memur maaşları hakkında maerak edilen bilgiler...

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En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

Zamların üzerinden 4 ay geçti ve TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, Şubatta yüzde 0.91, Martta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak reelleşti. Böylece kümülatif çoğalış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu vaziyet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden başka bir deyişle Temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.

En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları,zammı ve fark oranını tayin edecek.

En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda.

En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?

Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla, 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti.