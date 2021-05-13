En düşük maaş belli oldu! SSK - BağKur memur maaş zamları hesaplandı! Temmuz'da memurlar ne kadar maaş alacak?
SSK BağKur memur ve memur emeklisi maaş zammı belli oluyor. Temmuz ayı memur maaş zammının ne kadar olacağı belli oluyor. Kuruşu kuruşuna hesaplanan maaş tablosuna göre en düşük maaş ne kadar olacak sorusu da yanıt buluyor. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı!
SSK ve BağKur memur ve memur emeklisi için zam tarihi yaklaşıyor. Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri için yılda iki kez zam dönemi oluyor. Ocak zammının ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Yıllık enflasyon oranına göre hesaplanacak maaş zammında detaylar belli oldu. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.552 liraya yükselecek. İşte memur maaşları hakkında maerak edilen bilgiler...
Zamların üzerinden 4 ay geçti ve TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, Şubatta yüzde 0.91, Martta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak reelleşti. Böylece kümülatif çoğalış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu vaziyet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden başka bir deyişle Temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.