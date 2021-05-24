İkinci el otomobil alacaklar müjde! 90.000 lira altı seçenekler sizleri bekliyor! Hyundai, Opel, Citroen, Renault, Ford…

Bütçesine uygun ikinci el otomobil alacaklar müjdeli haber geldi ve 90.000 lira altı seçenekler sizleri bekliyor. Sıfır araç almak için yeterli bütçeyi bulamayanlar ikinci el modellere yönelse de artan fiyatlardan dolayı bu kararından vazgeçiyor ya da erteliyordu. Şimdi ise uygun fiyatlı ikinci el araç seçenekleri ile herkes bütçesine uygun otomobili bulabilecek ve kolaylıkla alabilecek. Hyundai, Opel, Citroen, Renault, Ford gibi otomobil markalarının uygun fiyatlı araç modellerini sizler için derledik. Karşılaştırma yaparak sizin için en uygun olanını seçebilirsiniz.