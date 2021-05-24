Şok 25 Mayıs aktüel kataloğu! İndirim furyası yarın sona eriyor! 25 TL üzeri alışverişte 10 TL indirim fırsatını kaçırmayın!

ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı. Büyük inirim yarın bitiyor. Bu noktada fırsatı kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemeye başladı. ŞOK'ta bu hafta; Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı, Bravo Junior Multipack, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Finish Parlatıcı, Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet, Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri, Dankek Çilekli Tart, Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli, Aytaç Fermente Sucuk ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi!