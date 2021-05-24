Vav TV İzle

Şok 25 Mayıs aktüel kataloğu! İndirim furyası yarın sona eriyor! 25 TL üzeri alışverişte 10 TL indirim fırsatını kaçırmayın!

ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı. Büyük inirim yarın bitiyor. Bu noktada fırsatı kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemeye başladı. ŞOK'ta bu hafta; Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı, Bravo Junior Multipack, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Finish Parlatıcı, Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet, Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri, Dankek Çilekli Tart, Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli, Aytaç Fermente Sucuk ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi!

24.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 24.05.2021 17:26
Şok 19- 25 Mayıs aktüel kataloğu! Yarın indirimin son günü!

ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı. Büyük inirim yarın bitiyor. Bu noktada fırsatı kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemeye başladı. ŞOK'ta bu hafta; Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı, Bravo Junior Multipack, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Finish Parlatıcı, Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet, Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri, Dankek Çilekli Tart, Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli, Aytaç Fermente Sucuk ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK 19-25 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şok 19- 25 Mayıs aktüel kataloğu! Yarın indirimin son günü!

Silen Tuvalet Kağıdı 32'li 28, 90 TL

Silen Kağıt Havlu 12'li 19,90 TL

Depend Emici Külot Kadın Büyük 9'lu /Ekstra büyük 9'lu 32,21 TL

Şok 19- 25 Mayıs aktüel kataloğu! Yarın indirimin son günü!

Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li 89, 95 TL

Finish Parlatıcı 250 ml 8, 95 TL

Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet 21 TL

Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli 3,25 TL

Şok 19- 25 Mayıs aktüel kataloğu! Yarın indirimin son günü!

Mis Bardak Ayran 285 ml 1,15 TL

Mis Ayran 1 lt 5,50 TL

Deren Ice Tea 330 ml Ananas /Bergamot 1,95 TL

Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı /Belçika çikolatası 18,95 TL

Şok 19- 25 Mayıs aktüel kataloğu! Yarın indirimin son günü!

Bravo Junior Multipack 360 ml 2 Antep +2 Badem +2 Tria 22,50 TL

Aytaç Fermente Sucuk 220 gr 15 TL

Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata 80 gr 5,95 TL

Karmen %20 Bütün Fındıklı Çikolata 80 gr 3,95 TL