İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Galericiler durumdan memnun

FIRSATÇILAR BUNU DA YAPMIŞTI!

Sahibinden isimli sitede yine fırsatçılar kendini gösterdi. 2020 model Mercedes marka bir araba fiyatı ilana 1920 liraya konuldu fırsatçının aracı 1 milyon 920 bin liradan sattığı öğrenildi. Sahibinden isimli sitede buna benzer çok sayıda ilan olunca vatandaşlar tepki gösterdi.

SIFIR ATANLARA DA MÜDAHALE GELDİ

9 Düzenleme açıklandıktan saatler sonra liste fiyatından daha pahalı olarak ilana çıkılan ikinci el araçlarda yine pratik bir yöntem bulundu. Mevcut ilanlardan sondaki sıfırlar atıldı. Yani 1 milyon 200 bin liraya ilana verilen bir Otomobil için fiyat 1.020 lira şeklinde güncellendi. Aynı şekilde 720 bin lira olan ilanlarda da 72 bin lira yazıldığı görüldü.