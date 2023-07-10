İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Galericiler durumdan memnun
Ticaret Bakanlığı tarafından 2. el araba ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci el arabaların, 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak. 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulama galericileri şimdiden sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.
İkinci araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulama, Kayseri'deki galericileri sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "2. el araçların sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceği konusu son 1 yıldır dillendirilen bir konuydu. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinde görülmemiş bir durumdu. Eskiden insanlar kilometreyi düşürürlerdi, şimdi kilometreyi yükseltmeye başladılar. Çünkü 2. el araçlardaki değerler sıfır araçların değerinin üzerinde kaldı.
Sıfır araçların tedarik problemi olunca bunu birçok kitle fırsata çevirdi. Bundan kaynaklan ciddi bir sorun oluştu. Örneğin sıfırı 1 milyon TL olan arabanın, 2. ellerde 1 milyon 250 bin TL gibi bir fiyata satıldığını gördük. Bu Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir durum. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz. Tabi ki bu sadece yasayı çıkartmakla olmuyor. Akabinde bunun takibinin de yapılması gerekiyor. Bu konuda da bir takım önlemler alındı. İlgili ilan sayfalarından takip edilerek araçlarını, sıfır aracın liste fiyatının üzerinde satanlara çok ciddi cezalar geleceğine dair bir takım genelge yayınlandı.
Bu piyasadaki hareketliliği gerçekten düzene sokacak. Fiyatların oturması için ve aynı zamanda fahiş artışların da engellenmesi için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar yapılan uygulamalarda bir başı boşluk vardı. Şu ana kadar da takibi olmadığı için fiyatlar çok anlamsız yerlere ulaştı" ifadelerini kullandı.
FIRSATÇILAR BUNU DA YAPMIŞTI!
Sahibinden isimli sitede yine fırsatçılar kendini gösterdi. 2020 model Mercedes marka bir araba fiyatı ilana 1920 liraya konuldu fırsatçının aracı 1 milyon 920 bin liradan sattığı öğrenildi. Sahibinden isimli sitede buna benzer çok sayıda ilan olunca vatandaşlar tepki gösterdi.
SIFIR ATANLARA DA MÜDAHALE GELDİ
9 Düzenleme açıklandıktan saatler sonra liste fiyatından daha pahalı olarak ilana çıkılan ikinci el araçlarda yine pratik bir yöntem bulundu. Mevcut ilanlardan sondaki sıfırlar atıldı. Yani 1 milyon 200 bin liraya ilana verilen bir Otomobil için fiyat 1.020 lira şeklinde güncellendi. Aynı şekilde 720 bin lira olan ilanlarda da 72 bin lira yazıldığı görüldü.