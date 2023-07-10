EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!
Emekli maaş zammının EYT'lileri kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardından emeklilere yeni müjde verildi ve maaş zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Peki EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! İşte EYT maaş zammı son durum...
10.07.2023 13:23 - Son Güncelleme: 10.07.2023 13:23
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı ve emekliye yüzde 25 zammı içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT'liler de artıştan yararlanacak mı sorusu gündem oldu. İnternet arama motorlarında ''EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son durum.
SON DURUM
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken, gözler bir yandan da Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.