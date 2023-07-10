EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı ve emekliye yüzde 25 zammı içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT'liler de artıştan yararlanacak mı sorusu gündem oldu. İnternet arama motorlarında ''EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son durum.