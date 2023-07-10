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Haberler Ekonomi EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

Emekli maaş zammının EYT'lileri kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardından emeklilere yeni müjde verildi ve maaş zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Peki EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! İşte EYT maaş zammı son durum...

10.07.2023 13:23 - Son Güncelleme: 10.07.2023 13:23
EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı ve emekliye yüzde 25 zammı içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT'liler de artıştan yararlanacak mı sorusu gündem oldu. İnternet arama motorlarında ''EYT'lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son durum.

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EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

EYT'LİLERE ZAM YOK MU SON DAKİKA?

Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Verilen önergede EYT'lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadı.

EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

Buna göre yüzde 25'lik maaş zamEYT düzenlemesiyle emekli olanları da kapsayacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.

EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

SON DURUM

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken, gözler bir yandan da Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EYT’lilere zam yok mu son dakika? Kimler zamdan faydalanacak? Yüzde 25 zam kimleri kapsıyor! EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki zamlar ne zaman ödenecek? Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SON DAKİKA