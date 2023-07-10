Altından 3 kat fazla kazandırdı! Arsa fiyatları yoğun taleple fırladı
Son dönemde yoğun rağbet gören arsalar, son bir yılda yatırımcısına gram altından 3 kat fazla kazandırdı. Kısa dönemli yatırımlar portföyüne eklenen arsalar, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Yatırım araçları içerisinde bir yılda yüzde 200'lerin üzerinde kazançla ön plana çıkan arsalar, özellikle İstanbul'da yıllık bazda yatırımcısına gram altından 3 kat fazla kazandırdı. Uzmanlar, arsa yatırımına özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde ve Çanakkale, Yalova, Sakarya gibi illerde talep patlaması yaşandığına dikkat çekti. İşte detaylar...
Son dönemde yatırım araçları içinde öne çıkan arsalar, bir yılda yatırımcısına yüzde 200'lerin üzerinde kazandırdı. 'Taşı toprağı altın' denilen İstanbul'da ortalama bir arsa, yıllık bazda yatırımcısına gram altından 3 kat fazla kazandırarak, kısa dönemli yatırımlar portföyüne eklendi.
ARSALARDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ YÜZDE 200 ORANLARINA ULAŞTI
Uzun dönemli yatırım olarak kabul edilen arsalar, son dönemde yıllık bazda yüzde 200'lerin üzerinde değerlenince kısa dönemli yatırım portföylerine dahil oldu. İstanbul'un kuzey bölgeler, Çatalca, Silivri, Çanakkale, Yalova, Sakarya, İznik ve İç Anadolu'nun batı kısımlarındaki arsalar, yoğun talep görüyor. Talep artışı beraberinde fiyat artışlarını getiriyor. Son bir yılda imarlı ve tarla statüsündeki arsalarda fiyat değişimleri yüzde 200 oranlarına ulaştı.
ALTINDAKİ FİYAT DEĞİŞİMİNİ GEÇTİ
İstanbul'u tanımlamada kullanılan 'taşı toprağı altın' söylemi değişiyor. Arsa yatırımcısı bir yılda altın yatırımcısından 3 kat fazla kazandı. 9 Temmuz 2022 yılında 966 liradan satılan gram altın tam bir yıl sonra bugün 10 Temmuz 2023'te 1630 liradan alıcı buluyor. Altındaki bir yıllık fiyat değişimi yüzde 68 oldu. Bir yılda yüzde 68 kazandıran altına kıyasla özellikle İstanbul bölgesindeki arsalarda fiyat artışları yüzde 200'leri aştı.
BU BÖLGEDEKİ ARSALARA YOĞUN TALEP VAR
Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Bülent Öztürk, 2022 yılındaki pandemi ve sonrasındaki İzmir ile 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketleriyle birlikte arsalara olan talebin günden güne oldukça arttığını belirterek, "Talebin artmasında başka etkenlerde söz konusu; son yıllarda konuta erişimde maliyet, finansman ve fiyatların artmasıyla ciddi problemler yaşanıyor. Bu tabi arsalara olan ilgiyi oldukça artırdı. 6 Şubat'taki depremden sonra İç Anadolu Bölgesi'nin batı tarafındaki Eskişehir, Beypazarı gibi bölgelerde talep artışı ve doğal olarak fiyat yükselişi yaşandı. Pandemide izole yaşam isteyen ve konuta erişim sıkıntısı yaşayanlar ise daha fazla İstanbul'un yakın bölgelerinde, aynı zamanda Ege'nin kuzey bölgeleri ve Antalya'da yoğun bir şekilde arsa talebinde bulundu" dedi.
DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINI GEÇTİ
Saha çalışmalarından elde ettiklerini sonuçları paylaşan Öztürk, bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 200'lere ulaştığını belirterek, "Yaptığımız analizlerde ortalama bir imarlı arsanın fiyat artışı yıllık yüzde 200'lerin üzerinde olduğunu gördük. Türkiye'de gerek döviz ve altın fiyatlarındaki artışa baktığımız zaman arsa fiyatlarındaki artışın bunlardan çok daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Şuanda gerek konut gerekse arsa enflasyon oranının çok üzerinde değer kazanıyor, dolayısıyla yatırımcısına yüksek oranda kâr yaptırmış oluyor" diye konuştu.