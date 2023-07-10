Altından 3 kat fazla kazandırdı! Arsa fiyatları yoğun taleple fırladı

BU BÖLGEDEKİ ARSALARA YOĞUN TALEP VAR

Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Bülent Öztürk, 2022 yılındaki pandemi ve sonrasındaki İzmir ile 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketleriyle birlikte arsalara olan talebin günden güne oldukça arttığını belirterek, "Talebin artmasında başka etkenlerde söz konusu; son yıllarda konuta erişimde maliyet, finansman ve fiyatların artmasıyla ciddi problemler yaşanıyor. Bu tabi arsalara olan ilgiyi oldukça artırdı. 6 Şubat'taki depremden sonra İç Anadolu Bölgesi'nin batı tarafındaki Eskişehir, Beypazarı gibi bölgelerde talep artışı ve doğal olarak fiyat yükselişi yaşandı. Pandemide izole yaşam isteyen ve konuta erişim sıkıntısı yaşayanlar ise daha fazla İstanbul'un yakın bölgelerinde, aynı zamanda Ege'nin kuzey bölgeleri ve Antalya'da yoğun bir şekilde arsa talebinde bulundu" dedi.