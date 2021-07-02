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İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

İkinci el vasıta fiyatları ile alakalı inceleme gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, büyük bir şokla karşılaştı. İkinci el vasıta fiyatları nerdeyse sıfır vasıta fiyatlarına yaklaştığı görüldü. Türkiye'de otomobil pazarı sancılı dönemi bıraktığımız bir sürecin sonrasında Temmuz ayına odaklanmış durumda. Kısıtlamaların kaldırılmasının sonrasında otomobil satışlarında büyük bir patlama yaşanması bekleniyor. Bu hususta sektör eksperleri otomobil satın alabilmek isteyeceklerin merak ettikleri konulara açıklık getirdiler. Peki otomobil fiyatları yükselecek mi? Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil piyasalarında hangi gelişmeler yaşanacak?

takvim.com.tr
02.07.2021 09:39 - Son Güncelleme: 02.07.2021 09:39
İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

Yaklaşık 1,5 yıldır ülkemizde görülen koronavirüs salgınını yıkıcı etkisi halen devam ediyor. Bir dönem ikinci el araçların fiyatlarının düşmesi ile birlikte araç piyasası hızlanmıştı. Ancak şimdi de mutasyon sebebiyle, çip üretiminde yaşanan aksaklıklar sıfır araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum da direkt olarak ikinci el araç fiyatlarını etkilemeye başladı. Öte yandan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bir açıklama yaparak, "Uzun tatil dönemlerinin olması hem sıfır kilometre araçlara hem de ikinci el otomobillere gösterilen talebi yükseltecek. Haziran ayı için yaptığımız tahminlere göre 75 bin sıfır kilometre otomobil satılmış olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ikinci el araç piyasası ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ancak son dönemlerde artış gösteren taşıt kredisi de ikinci el araç piyasasını olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

Galericiler, kredi faizleri ile ilgili bir müjde açıklaması bekliyor. İkinci el araçlarını almak isteyen vatandaşlar, hem piyasanın yüksekliği hem de taşıt kredisinin yüksekliği sebebiyle araç almaktan vazgeçiyor.

İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

Durumun bu şekilde ilerlemesinin ardından ikinci el araç fiyatlarının Kurban Bayramı döneminde daha da yükselebileceği tahmin ediliyor.

İkinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü ve her şey tepetaklak oldu! Sahibinden ikinci el araba fiyatları için Temmuz zammı...

OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZ'A DİKKAT!

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bir açıklama yaparak, "Uzun tatil dönemlerinin olması hem sıfır kilometre araçlara hem de ikinci el otomobillere gösterilen talebi yükseltecek. Haziran ayı için yaptığımız tahminlere göre 75 bin sıfır kilometre otomobil satılmış olacak.