İkinci el araç alırken dikkat! Şişirme hasar kaydı...

OTOMOBİLİN TAM HASARLI SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Sigortacılık mevzuatına göre kamuoyunda "pert" olarak tanımlanan otomobiller için iki farklı prosedür izlenmektedir. Bu prosedürlerden biri ağır hasarlı ve çekme belgeli araçlar, diğeri ise tam hasarlı olan ve hurda belgeli araçlar için işletilmektedir. Aracın onarım harcamalarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması olmaktadır. Bununla birlikte eksper raporu ile ilgili aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespitinin yapılmış olması durumudur. Tüm belirtilen bu unsurlar doğrultusunda aracın tam hasara uğramış sayılmaktadır.