3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Onbinlerce aileyi ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için kura çekimleri devam ediyor. TOKİ'nin Tuzla ilçesinde inşa edeceği 3+1 konutlar için kura çekimi tamamlandı. Kuranın ardından TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesine ulaşabilir ve kurada adınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu hafta çekilecek Arnavutköy ve Başakşehir kura çekimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul genelinde ev sahipleri belli olacak.
TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura sonuçları tek tek açıklanıyor ve ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli oluyor. 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi canlı yayında tek tek duyuruluyor. Kazanan adayların isimlerinin okunmasının ardından asil yedek tüm liste belli oluyor. 3+1 konutlar için çekiliş töreni saat 10:00 itibariyle başladı. Haberimizden TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.