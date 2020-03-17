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3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Onbinlerce aileyi ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için kura çekimleri devam ediyor. TOKİ'nin Tuzla ilçesinde inşa edeceği 3+1 konutlar için kura çekimi tamamlandı. Kuranın ardından TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesine ulaşabilir ve kurada adınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu hafta çekilecek Arnavutköy ve Başakşehir kura çekimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul genelinde ev sahipleri belli olacak.

17.03.2020 17:13 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





