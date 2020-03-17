Haberler Galeri Ekonomi 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!

3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Onbinlerce aileyi ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için kura çekimleri devam ediyor. TOKİ'nin Tuzla ilçesinde inşa edeceği 3+1 konutlar için kura çekimi tamamlandı. Kuranın ardından TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesine ulaşabilir ve kurada adınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu hafta çekilecek Arnavutköy ve Başakşehir kura çekimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul genelinde ev sahipleri belli olacak.

17.03.2020 17:13 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura sonuçları tek tek açıklanıyor ve ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli oluyor. 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi canlı yayında tek tek duyuruluyor. Kazanan adayların isimlerinin okunmasının ardından asil yedek tüm liste belli oluyor. 3+1 konutlar için çekiliş töreni saat 10:00 itibariyle başladı. Haberimizden TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!

TOKİ TUZLA 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları kazananlar listesi için tıklayınız!
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