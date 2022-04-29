%34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! GERİYE 2 VERİ KALDI! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacağı maaşı merak etmeye başladı. Bu yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı arttı. Temmuz zammının da ipuçları gelmeye başladı. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen hesaplama...
29.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 29.04.2022 09:33
Milyonlarca memur ve emekli merakla Temmuz zammını bekliyor. Temmuz zammı ile ilgili kuruşu kuruşuna hesap yapıldı. Merkez Bankası tarafından son enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak güncellendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen hesaplama...
4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı.