Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Hayatın birçok alanında yaşam pahalılığının artmasıyla vatandaşların büyük bölümü banka kredilerine ve kredi kartı kullanımına yöneldi. Bankalar ise vatandaşların daha rahat bir ödeme dönemi üzerinden kısa vadeli ve düşük miktarda nakit ihtiyaçlarını çözmek için yeni kredi paketlerini devreye sokmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank ile avantajlı oranları ile dikkat çeken Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredilerine her geçen gün talep artmaya devam ediyor.