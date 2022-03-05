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Haberler Ekonomi Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Nakit sorunu çeken kişilerin hesaplarına hemen 10 bin lira destek ödemesi yapılacak. Halkbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan iki özel kredi alternatifi yardımıyla kişilerin çoğu değişik ihtiyacını karşılamaları amacıyla makul finansman desteği verilecek. Cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kredi kapsamında %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmesi hedefleniyor. İhtiyaç kredilerinde meydana çıkan yeni oranlar yardımıyla vatandaşlar bilhassa son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla makul finansmanlardan yararlanmaya başladılar. Peki en süratli kredi veren banka hangisi? İşte en makul hemen ihtiyaç kredileri

takvim.com.tr
05.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 05.03.2022 08:59
Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Hayatın birçok alanında yaşam pahalılığının artmasıyla vatandaşların büyük bölümü banka kredilerine ve kredi kartı kullanımına yöneldi. Bankalar ise vatandaşların daha rahat bir ödeme dönemi üzerinden kısa vadeli ve düşük miktarda nakit ihtiyaçlarını çözmek için yeni kredi paketlerini devreye sokmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank ile avantajlı oranları ile dikkat çeken Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredilerine her geçen gün talep artmaya devam ediyor.

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Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Akbank Yüzde 0,99 Faizli Masrafsız Kredi

Akbank 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına kadar düşürdü. Ayrıca banka şubelerine bile gitmek zorunda kalmadan direkt dijital kanallar üzerinden kullanılacak kredi hiçbir masraf ödenmeden alınabilecek. %0,99'dan başlayan avantajlı faiz oranlarıyla sunulan kredinin 12 ay vade seçenekleriyle de kullandırılması sağlanıyor.

Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Mobilden Akbanklı olanlara özel sunulan Masrafsız Hoş Geldin Kredisi, uzaktan ve ilk kez Akbanklı olma sürecini tamamlayarak onaylanan müşteriler tarafından 5 gün içinde yapılacak başvurular ile kullanılabiliyor.

Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

10.000 TL ve üzerinde kredi talepleri için Akbank'ın diğer avantajlı ihtiyaç kredisi paketlerinden yararlanarak 3 aya kadar erteleme seçenekleri ile de cazip krediler kullanmanız mümkündür.

Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Herhangi bir masraf ödemeden kullanabileceğiniz kredi kapsamında toplam geri ödeme miktarı ise 10.788,91 TL olarak hesaplanmıştır. Aylık taksit oranı ise maksimum vade sayısı olan 12 ay üzerinden hesaplanarak ayda 889,08 TL olarak belirlenmiştir.

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