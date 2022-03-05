Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! Şimdi belli oldu! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız
Nakit sorunu çeken kişilerin hesaplarına hemen 10 bin lira destek ödemesi yapılacak. Halkbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan iki özel kredi alternatifi yardımıyla kişilerin çoğu değişik ihtiyacını karşılamaları amacıyla makul finansman desteği verilecek. Cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kredi kapsamında %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmesi hedefleniyor. İhtiyaç kredilerinde meydana çıkan yeni oranlar yardımıyla vatandaşlar bilhassa son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla makul finansmanlardan yararlanmaya başladılar. Peki en süratli kredi veren banka hangisi? İşte en makul hemen ihtiyaç kredileri
Hayatın birçok alanında yaşam pahalılığının artmasıyla vatandaşların büyük bölümü banka kredilerine ve kredi kartı kullanımına yöneldi. Bankalar ise vatandaşların daha rahat bir ödeme dönemi üzerinden kısa vadeli ve düşük miktarda nakit ihtiyaçlarını çözmek için yeni kredi paketlerini devreye sokmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank ile avantajlı oranları ile dikkat çeken Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredilerine her geçen gün talep artmaya devam ediyor.
Akbank Yüzde 0,99 Faizli Masrafsız Kredi
Akbank 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına kadar düşürdü. Ayrıca banka şubelerine bile gitmek zorunda kalmadan direkt dijital kanallar üzerinden kullanılacak kredi hiçbir masraf ödenmeden alınabilecek. %0,99'dan başlayan avantajlı faiz oranlarıyla sunulan kredinin 12 ay vade seçenekleriyle de kullandırılması sağlanıyor.
Mobilden Akbanklı olanlara özel sunulan Masrafsız Hoş Geldin Kredisi, uzaktan ve ilk kez Akbanklı olma sürecini tamamlayarak onaylanan müşteriler tarafından 5 gün içinde yapılacak başvurular ile kullanılabiliyor.