İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu ilanlara sakın aldanmayın
Her yıl yüz binlerce araç el değiştiriyor. İkinci el araç piyasaları özellikle son yıllarda sıfır araç fiyatlarının artmasının ardından daha çok canlandı. İnternetteki bazı siteler üzerinden araç arayan vatandaşlar, ilanlarda yazılanlara göre tercihlerini de belirleyebiliyor. Ancak bazı ilanlar ise aldatmaya yönelik cümleler içeriyor. İşte ikinci el otomobil alırken dikkat etmeniz gereken ilanlar...
05.04.2020 09:39
- Son Güncelleme: 05.04.2020 09:39
İkinci el araba almak her geçen gün zorlaşıyor. Piyasada hasarlı araçları hasarsız diye satmaya çalışanlar, boyalı parçasını gizlemek isteyenler, motor arızasını katkılarla gizleyenler nedeniyle ikinci el piyasasında sıkıntılar yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre bilinçsiz oto ekspertiz firmalarının yanlış hazırladığı ekspertiz raporları da mağduriyetler yaratıyor.
İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:
XX Bey'e, XX Hanım'a opsiyonlanmıştır
Kesinlikle satılamayan arabalara yazılan ilan başlığıdır. Böylece ilgi çekmeye çalışırlar. Favoriye eklenip takip edildiğinde satılmadığı görülür.
Kupon araç
Bu ilanlara sakın bakmayın. Kimseye satamadığı gibi parçası da bulunamayan arabalardan oluşuyor.
60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı
Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.