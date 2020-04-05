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İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu ilanlara sakın aldanmayın

Her yıl yüz binlerce araç el değiştiriyor. İkinci el araç piyasaları özellikle son yıllarda sıfır araç fiyatlarının artmasının ardından daha çok canlandı. İnternetteki bazı siteler üzerinden araç arayan vatandaşlar, ilanlarda yazılanlara göre tercihlerini de belirleyebiliyor. Ancak bazı ilanlar ise aldatmaya yönelik cümleler içeriyor. İşte ikinci el otomobil alırken dikkat etmeniz gereken ilanlar...

05.04.2020 09:39 - Son Güncelleme: 05.04.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





