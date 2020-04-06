Hazine ve Maliye Bakanlığı tek tek açıkladı: Emekliye, çalışana, işsize, işletmelere Kovid-19'a karşı yapılan destekler

Türkiye dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgını sonrası ekonomi alanında birçok tedbirler ile ön plana çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' sonrası alınan tedbir ve yapılan destekler ile birçok farklı sektör ve vatandaş rahat bir nefes aldı. Esnafın vergi ödemeleri ertelenirken ağlık çalışanlarına ek destek verildi ve KOBİ'lere finansman desteği sağlandı. En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. İşletmelere kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kovid-19'a karşı yapılan tüm destekleri tek tek açıkladı. İşte milyonlarca vatandaşa Kovid-19'la mücadelede yardımcı olan o destekler...