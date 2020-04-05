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1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit sosyal yardım yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. İşte detaylar...

05.04.2020 07:54 - Son Güncelleme: 05.04.2020 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





