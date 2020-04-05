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1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?
Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit sosyal yardım yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. İşte detaylar...
05.04.2020 07:54
- Son Güncelleme: 05.04.2020 07:54
Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi.
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Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.
Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.
Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım