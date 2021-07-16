Evi olmayan dar gelirlilere müjde! 20 yıl vadeli olarak 500 TL taksitle ödeniyor! TOKİ'den kira öder gibi ev satışı vatandaşları mest etti!

2021 senesinde TOKİ'den ucuz konut alabilmek isteyenler amacıyla şartlar ve ödemeler ile ilgili merak ettiğiniz bütün verileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021 senesinde da pek çok ilde ucuz konut projeleri gerçekleştirecekleri bilinmektedir. Siz de bütçenize en ideal koşullarda ödemeler yaparak kendinize ait bir evde oturmanın rahatlığını yaşam sürdürmek istiyorsanız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu ucuz konut kuralarına katılım sağlayabilirsiniz. TOKİ konut alımı ve şartları ile ilgili çeşitli verileri kurumun resmi internet sitesinden de takip edebilirsiniz.