Evi olmayan dar gelirlilere müjde! 20 yıl vadeli olarak 500 TL taksitle ödeniyor! TOKİ'den kira öder gibi ev satışı vatandaşları mest etti!
2021 yılı TOKİ ucuz konut kurası başvuru işlemleri, özellikle düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmak için araştırdıkları konuların başında gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) doğrultusundan ideal fiyatlarla konut satışları yapılmaya devam ediliyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi gerçekleştirmeyi gaye edinen TOKİ vakit vakit da açık satış yolu ile başka gruplarda tespit edilen vatandaşlara da konut satışı yapıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce aileyi ev sahibi yapacak olan TOKİ kuralarına katılabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.
2021 senesinde TOKİ'den ucuz konut alabilmek isteyenler amacıyla şartlar ve ödemeler ile ilgili merak ettiğiniz bütün verileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021 senesinde da pek çok ilde ucuz konut projeleri gerçekleştirecekleri bilinmektedir. Siz de bütçenize en ideal koşullarda ödemeler yaparak kendinize ait bir evde oturmanın rahatlığını yaşam sürdürmek istiyorsanız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu ucuz konut kuralarına katılım sağlayabilirsiniz. TOKİ konut alımı ve şartları ile ilgili çeşitli verileri kurumun resmi internet sitesinden de takip edebilirsiniz.
2021 TOKİ Ucuz Konut Başvuruları
2021 yılı TOKİ ucuz konut kurası başvuru işlemleri, özellikle düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmak için araştırdıkları konuların başında gelmektedir. TOKİ bünyesinde inşa edilen toplu konutlardan kendine ait ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler içinde TOKİ başvurularını usule uygun şekilde yapmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için yeniden ucuz konut kuraları duyurusu yayınlayan TOKİ'den ev sahibi olmak için bu başvuru işlemlerini tamamlamanız şarttır.
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 2021 yılı toplu konut projesi ilanını inceleyin. İlandaki başvuru şartlarına uygun olup olmadığınızı kontrol ettikten sonra peşinatınızı hazırlayın.
TOKİ konut kurası başvurusuna katılmak için belirtilen peşinatı Halkbank veya Ziraat Bankası'na şubelerinden veya ATM'lerinden yatırın.
TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ile peşinat olarak yatırılan tutarın dekontunu göstererek başvuruyu tamamlayın.
TOKİ'nin 2021 yılında 35 ilde gerçekleştireceği ucuz konut projelerine katılmak için yapmanız gereken işlemler bunlardan oluşmaktadır.
Bu işlemlerin detaylarına ve mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalara dair detaylı bilgilere de bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. TOKİ'den ev sahibi olmak sanıldığı kadar zor değildir.