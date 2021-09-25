300 gün boyunca karşılıksız para verilecek! İlkokul öğrencilerine 75 TL üniversitelilere 300 TL burs müjdesi! İşte başvuru koşulları
300 gün boyunca karşılıksız para verilecek! Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla eş güdümlü milyonlarca öğrenci burs imkanlarını merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Bu kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan açıklamada, lise öğrencilerine 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi uygulanacağı ifade edildi. Başvuru gerçekleştirmek isteyenler müracaat koşullarını öğrenerek işlemlerini tamamlayacak. İşte başvuru koşulları
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ilerleme paylaşıldı. Burs veren kurumları merak eden öğrenciler incelemelerini sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay süresince ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay süresince burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sayısını ortaöğrenim amacıyla aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim amacıyla aylık 300.00 TL olarak açıkladı. Hem de yeni devre amacıyla başvuruya dair merak edilen bütün detaylar belli oldu.
ÖDEMENİN SÜRESİ
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;
Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL
Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.