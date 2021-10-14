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Haberler Ekonomi İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

İkinci el araç fiyatları hakkında vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖTV matrahı kararının hemen ardından ufak bir düşüşe uğrayan ikinci el araç fiyatları, son dönemde yeniden yukarı doğru yükselişe geçti. Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalı seyir sonrası sıfır araçlar kadar ikinci el pazarını da etkilendi. İkinci elde araçların sadece yüzde 44'ü satıldı. Maksimum satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip otomobiller oldu. Sahibinden satılan araçlarda ilan detayında '36 gün' dikkat çekti. İşte ikinci el piyasasında yaşanan son gelişmeler!

14.10.2021 15:24 - Son Güncelleme: 14.10.2021 15:24
İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde ’36’ detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek... ÖTV matrahı sonucunın derhal peşinden minik bir düşüşe uğrayan ikinci el araç fiyatları, son dönemde yeniden yukarı doğru yükselişe geçti. Özellikle döviz kurlarında yaşanmış olan dalgalı seyir sonrası sıfır araç kadar ikinci el pazarını da etkilendi. Maksimum satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip otomobiller oldu.

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İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde ’36’ detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

Otomobil piyasasını sarsan çip krizi ve koronavirüs pandemisinin etkisiyle, özellikle yaz aylarında sıfır otomobil tedariğinde sıkıntı yaşandı. Bir süre daha devam etmesi beklenen çip krizi sonrası otomobil almak isteyenler soluğu ikinci el piyasasında aldı.

İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde ’36’ detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

Ayrıca ağustos ayındaki ÖTV matrahı kararı sonrasında yaşanan ufak da olsa fiyat düşüşünün ardından yukarı doğru ivmelenen ikinci el piyasasında beklenti, fiyatların daha da artacağı yönünde.

İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde ’36’ detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

İKİNCİ ELDE FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ? EN BÜYÜK ETKEN AL-SATÇILAR

İkinci elde yaşanan fiyat artışlarındaki en büyük sebeplerden biri, 'al-satçı' olarak tabir edilen ve bu işi meslek olarak değil, kâr etme amacıyla yapan bireysel satıcılar.

İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde ’36’ detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...

Yayınlanan raporlar geçen yıl satılan 9 milyon aracın sadece 1 milyon 600 bininin motorlu araç satıcıları ve bayilerinden gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabiliyor.

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