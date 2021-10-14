İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek...
İkinci el araç fiyatları hakkında vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖTV matrahı kararının hemen ardından ufak bir düşüşe uğrayan ikinci el araç fiyatları, son dönemde yeniden yukarı doğru yükselişe geçti. Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalı seyir sonrası sıfır araçlar kadar ikinci el pazarını da etkilendi. İkinci elde araçların sadece yüzde 44'ü satıldı. Maksimum satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip otomobiller oldu. Sahibinden satılan araçlarda ilan detayında '36 gün' dikkat çekti. İşte ikinci el piyasasında yaşanan son gelişmeler!
İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek... ÖTV matrahı sonucunın derhal peşinden minik bir düşüşe uğrayan ikinci el araç fiyatları, son dönemde yeniden yukarı doğru yükselişe geçti. Özellikle döviz kurlarında yaşanmış olan dalgalı seyir sonrası sıfır araç kadar ikinci el pazarını da etkilendi. Maksimum satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip otomobiller oldu.
Ayrıca ağustos ayındaki ÖTV matrahı kararı sonrasında yaşanan ufak da olsa fiyat düşüşünün ardından yukarı doğru ivmelenen ikinci el piyasasında beklenti, fiyatların daha da artacağı yönünde.
İKİNCİ ELDE FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ? EN BÜYÜK ETKEN AL-SATÇILAR
İkinci elde yaşanan fiyat artışlarındaki en büyük sebeplerden biri, 'al-satçı' olarak tabir edilen ve bu işi meslek olarak değil, kâr etme amacıyla yapan bireysel satıcılar.