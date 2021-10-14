İkinci el alacaklar için anons geldi: İlana koyulan otomobillerde '36' detayı! 5 - 6 ay daha devam edecek... ÖTV matrahı sonucunın derhal peşinden minik bir düşüşe uğrayan ikinci el araç fiyatları, son dönemde yeniden yukarı doğru yükselişe geçti. Özellikle döviz kurlarında yaşanmış olan dalgalı seyir sonrası sıfır araç kadar ikinci el pazarını da etkilendi. Maksimum satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip otomobiller oldu.