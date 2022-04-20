🔊İkinci el alacaklar dikkat! 🚗Bu modeller peynir ekmek gibi satılıyor! 📣İşte en çok tercih 10 marka! İkinci el araç fiyatları...
Sıfır araç için bütçesi yeterli olmayan ve ikinci el araç almak isteyen kişiler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. İkinci el araç alacaklar hangi markaların ve modellerin çok fazla satıldığını, ne kadar fiyattan alıcı bulduğunu öğrenmek istiyor. Bu modeller peynir ekmek gibi satılıyor ve hurdası bile oldukça değerli. En çok tercih 10 markanın yanı sıra güncel ikinci el araç fiyatlarını haberimizde derledik. İnceleyerek fiyat karşılaştırması yapabilir ve ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.
20.04.2022 23:06 - Son Güncelleme: 20.04.2022 23:06
Uluslararası piyasalar otomobil sektörünü de yakından etkiliyor ve sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlara yönelerek bütçeye daha uygun ödeme koşulları ile satın almak istiyor. İkinci el araç alacaklar güncel fiyatların yanı sıra en çok satılan markaların hangileri olduğunu da haberimizde sizler için derledik. İkinci el araçlar içerisinde en çok tercih 10 markayı haberimizde bulabilir ve karşılaştırma yaparak sizin için hangisinin uygun olduğunu bulabilirsiniz.
İkinci el araçta 100 bin liranın altındaki araçların hurdaya döndüğü, 2020 başında 5-10 bin TL olan hurda araçların bile 40 bin liraya çıktığı belirtilmişti.