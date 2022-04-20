🔊İkinci el alacaklar dikkat! 🚗Bu modeller peynir ekmek gibi satılıyor! 📣İşte en çok tercih 10 marka! İkinci el araç fiyatları...

Uluslararası piyasalar otomobil sektörünü de yakından etkiliyor ve sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlara yönelerek bütçeye daha uygun ödeme koşulları ile satın almak istiyor. İkinci el araç alacaklar güncel fiyatların yanı sıra en çok satılan markaların hangileri olduğunu da haberimizde sizler için derledik. İkinci el araçlar içerisinde en çok tercih 10 markayı haberimizde bulabilir ve karşılaştırma yaparak sizin için hangisinin uygun olduğunu bulabilirsiniz.