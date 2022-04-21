🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Temmuz emekli ve memur zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez yapılan zamların enflasyon oranına göre nasıl şekilleneceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı, 28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var. Farklı meslek grupları ve kıdemlerine göre yapılacak zamlar da farklılık gösteriyor. 2022 yılı Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.