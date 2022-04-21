RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 🔔28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

🔔28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz zammına dair son ilerlemeler yakından takip ediliyor. Zaman yaklaştıkça ve enflasyon rakamları da açıklandıkça şekillenmeye başlayan zam oranları, maaş miktarları gündemde sık sık araştırılıyor. 28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var ve söz hususu zam rakamları olabildiğince heyecanlandırıyor. Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplamasına dair merak edilen bütün verileri haberimizin bünyesinde bulabilirsiniz.

21.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:08
🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Temmuz emekli ve memur zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez yapılan zamların enflasyon oranına göre nasıl şekilleneceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı, 28.600 TL'ye yükselecek maaşlar var. Farklı meslek grupları ve kıdemlerine göre yapılacak zamlar da farklılık gösteriyor. 2022 yılı Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.

🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

🔔28.600 TL’ye yükselecek maaşlar var! 📌Temmuz zammı kalem kalem maaş hesaplaması... 📢Gözler oradaydı maaşlar şekillenmeye başladı!

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor.

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