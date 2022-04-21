Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Toplu sözleşme metninin 52'nci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" denilmişti.