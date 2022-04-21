RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Ek göstergenin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle 530 bin sözleşmeli personel ile ilgili çalışma hız kazanacak. En geç sonbaharda Meclis'te olacak. Böylece sözleşmeli çalışanların merakla beklediği kadro gelecek mi sorusu da netliğe kavuşmuş olacak.

21.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.04.2022 06:57
Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Kamuda çalışan milyonlarca vatandaş için yenilikler peş peşe gelecek.

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Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Ek gösterge yasa tasarısı Mayıs ile birlikte Meclis'e taşınırken, sıra 530 bin sözleşmeli personele gelecek.

Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Sözleşmelilerin statülerinin yeniden belirlenmesi konusunun hızla tamamlanıp, en geç sonbaharda Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Bu 2 konu, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmenin metnine girmişti.

Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek

Toplu sözleşme metninin 52'nci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" denilmişti.

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