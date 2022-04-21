Ek gösterge ile çalışmalar hızlanıyor: Sözleşmeli personele kadro gelecek
Ek göstergenin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle 530 bin sözleşmeli personel ile ilgili çalışma hız kazanacak. En geç sonbaharda Meclis'te olacak. Böylece sözleşmeli çalışanların merakla beklediği kadro gelecek mi sorusu da netliğe kavuşmuş olacak.
21.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.04.2022 06:57
Ek gösterge yasa tasarısı Mayıs ile birlikte Meclis'e taşınırken, sıra 530 bin sözleşmeli personele gelecek.
Sözleşmelilerin statülerinin yeniden belirlenmesi konusunun hızla tamamlanıp, en geç sonbaharda Meclis'e sunulması bekleniyor.
Toplu sözleşme metninin 52'nci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" denilmişti.