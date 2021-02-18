Altını da doları da solda sıfır bıraktı! Yatırım yapan şimdi paraya para demiyor! Servet pahasında...
Son günlerde değerine değer katan dijital para birimi bitcoin yükselişini sürdürüyor. Bitcoine yatırım yapanlar ise servetine servet katmaya devam ediyor. Ayrıca bitcoin bazılarına yüksek paralar kazandırırken, iniş çıkışlarla bazı insanlara da kayıp olarak döndü. Yatırım yaparken bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Küresel bankacılık kuruluşlarının giderek daha çok ilgi gösterdiği Bitcoin'nin tırmanışı da kesintisiz sürüyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının öncülük ettiği tırmanış ile, kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi yeni günün ilk saatlerinde 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etti.
Altını da doları da solda sıfır bıraktı! Yatırım yapan şimdi paraya para demiyor! Son dönemde yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken dijital para birimi bitcoin her gün rekoruna yeni bir rekor daha ekliyor. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi yeni günün ilk saatlerinde 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etti. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık artışla 921 milyar dolardan, 966 milyar dolara yükseldi. Bitcoine yatırım yaparak servet sahibi olanlar olduğu gibi iniş çıkışlar yüzünden kaybı olanların sayısı da oldukça fazla. Bu yüzden yatırım yaparken dikkat edilmesi önem arz ediyor.
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının öncülük ettiği tırmanış ile, kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi yeni günün ilk saatlerinde 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etti.