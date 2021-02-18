Altını da doları da solda sıfır bıraktı! Yatırım yapan şimdi paraya para demiyor! Servet pahasında...

Altını da doları da solda sıfır bıraktı! Yatırım yapan şimdi paraya para demiyor! Son dönemde yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken dijital para birimi bitcoin her gün rekoruna yeni bir rekor daha ekliyor. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi yeni günün ilk saatlerinde 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etti. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık artışla 921 milyar dolardan, 966 milyar dolara yükseldi. Bitcoine yatırım yaparak servet sahibi olanlar olduğu gibi iniş çıkışlar yüzünden kaybı olanların sayısı da oldukça fazla. Bu yüzden yatırım yaparken dikkat edilmesi önem arz ediyor.