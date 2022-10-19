İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Emekli ve dul maaşı alan kimseler bu hakka sahip olacak. Şimdilik hakla alakalı detaylar tam belli olmasa da bu veriler bile emeklileri mest etmeye yetti. Emekliler çok daha iyi halde yaşamlarını sürdürebilecekler. Yaşam kaliteleri artacak. Peki, vefat eden yakının prim ödemesi nasıl yapılacak? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!