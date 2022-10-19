Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur'lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur'lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Yaptığı projelerle sigortalıların rahat bir çalışma yaşamı geçirmesini gerçekleştiren SGK emeklilerin haklarının korunması içerisinde çoğu proje yürütmektedir. Kurum son olarak yaptığı çalışma ile sigortalı vatandaşın vefat etmesi durumunda geride kalan vatandaşların çift maaş almasına yönelik hak tanıdığını duyurdu. Bu imkândan sosyal emniyeti olan kimselerde olmayan kimselerde yararlanabilecekler.

takvim.com.tr
19.10.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:09
İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Emekli ve dul maaşı alan kimseler bu hakka sahip olacak. Şimdilik hakla alakalı detaylar tam belli olmasa da bu veriler bile emeklileri mest etmeye yetti. Emekliler çok daha iyi halde yaşamlarını sürdürebilecekler. Yaşam kaliteleri artacak. Peki, vefat eden yakının prim ödemesi nasıl yapılacak? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Vefat Eden Yakının Prim Ödemesi...

Medyada yer alan haberlere göre vefat eden vatandaşın maaşının bağlanması amacıyla birtakım şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Bunlardan ilki ise ödenmiş olan toplam prim süresidir. Eğer ölen vatandaş BAĞ-KUR bağlı ise Ekim ayının 2008 senesinden evvel öldüyse 1800 gün, sonra öldüyse en az 5 sene sigortalı olması ve 900 gün prim ödemesi gereklidir.

İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Emekli Sandığı ve SSK'da ise bu şartlar aranmamaktadır. Bunun dışında maaş bağlanması amacıyla değişik koşullarında isteneceğine dair veriler bulunmaktadır.

İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor! SSK ve Bağkur’lu emekliyi bayram ettirecek, göbek attıracak haber!

Sigortalı eşin ya da yakının bu maaşı alması amacıyla detayların önümüzde ki zamanlarda netleşeceği gelen veriler arasındadır.

SON DAKİKA