3 ayda 8.610 TL para veriliyor! İşsiz ancak çalışmak isteyene İŞKUR’dan ödeme! Başvuru çok kolay!
İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programlarıyla vatandaşlara hem ödeme yapılıyor hem de mesleki eğitim veriliyor. İşsiz kalan ancak çalışmak isteyen vatandaşlar böylelikle rahat bir nefes alıyor ve aynı zamanda meslek sahibi oluyor. İŞKUR tarafından başlatılan programla kadınlar binlerce lira para kazanıyor. Çocuk sahibi anneler için düzenlenen programa yoğun ilgi gösteriliyor. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara aylık 2870 TL ödeme yapılıyor. İşte, kadınlara verilen ödemelerin detayları!
25.08.2021 22:33
- Son Güncelleme: 25.08.2021 22:34
İşbaşı eğitim programlarıyla vatandaşlar hem para kazanıyor hem de iş sahibi olmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından başlatılan programlar sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Online sistem üzerinden yapılan başvurular sayesinde 0-15 yaş arasında çocuğu olan anneler iş sahibi olabiliyor. Kadınlar ayrıca 8.610 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. İşte; İŞKUR işbaşı eğitim programlarına başvurmanın yolları!
İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.