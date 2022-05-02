800 TL'lik devlet yardımı hesaplara yatmaya başladı! Ve biraz önce belli oldu vatandaşların dikkatine...
Ve biraz önce belli oldu vatandaşların dikkatine... Sosyal devlet olma sorumluluklarının bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti eşini, annesini veya babasını kaybetmiş olan ve bu kayıplar sonucunda maddi anlamda da mağduriyet yaşayan vatandaşlara nakdi destekte bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın sosyal yardım hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları
Ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile çeşitli hizmetler geliştiren Türkiye Cumhuriyeti, ilgili hizmetlerin bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modelleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu kapsamda gıda, barınma, fatura ve daha pek çok başlık altında ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştıran bakanlık, yeni dönemde eşini, annesini veya babasını kaybetmiş olan ihtiyaç sahiplerine de nakit hizmeti sunulacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan yeni kayıp modelleri, kısa süre içerisinde arama motorları içerisinde sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi olmayı başardı. Kurum, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nakit Yardımı!
Yeni dönemde de çeşitli yardım programları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı başaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili şartları sağlayan eşini kaybetmiş kadın vatandaşlara da nakit yardımı yapacağını bildirdi. Bakanlık, ilgili yardım modelinin ayrıntılarını paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı" ismi ile hizmete sunulan yardım programından sosyal güvencesi olmayan ve resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan kadınların yararlanabilecekleri bildirildi. Bakanlık, söz konusu yardım tutarının 500 TL olduğunu ve 2 ayda bir olmak üzere hesaplara aktarıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde annesini, babasını veya her ikisini de kaybetmiş olan çocuklara nakit yardımında bulunacağını açıkladı. Bakanlık, söz konusu Öksüz ve Yetim Yardımı programının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.