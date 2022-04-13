İki bayramda toplam 3.000 TL ödeme! İKRAMİYE ZAMMI BELLİ OLUYOR! Başkan Erdoğan bayram öncesi yüzleri güldürecek rakamı duyuracak! SSK, Bağkur'lu, dul, yetim...
Bayrama sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı ikramiyelerde. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her emekliye, dul, yetime maaşı ne olursa olsun eşit bir şekilde ikramiye ödemesi yapılıyor. Geçen yıl toplamda 2.200 TL olarak ödenen ikramiyelere bu sene de iyileştirme yapılacak. Asgari ücrete yapılan tarihi zam ve maaşlarda ek iyileştirmeler yapılması ikramiyelerde de zam beklentisi yarattı. Bu akşam Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikramiyelerdeki yeni rakam hakkında açıklama yaptı. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar 2022? Dul, yetim kaç TL ikramiye alacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
Bayrama sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı ikramiyelerde. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her emekliye, dul, yetime maaşı ne olursa olsun eşit bir şekilde ikramiye ödemesi yapılıyor. Geçen yıl toplamda 2.200 TL olarak ödenen ikramiyelere bu sene de iyileştirme yapılacak. Asgari ücrete yapılan tarihi zam ve maaşlarda ek iyileştirmeler yapılması ikramiyelerde de zam beklentisi yarattı. Bu akşam Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikramiyelerdeki yeni rakam hakkında açıklama yaptı. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar 2022? Dul, yetim kaç TL ikramiye alacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor.
Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi.
Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Bu akşam Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni rakamı açıklaması bekleniyor.
*KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.