İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL’ye karşılayabileceksiniz! Maaş hesabı Ziraat Bankası’nda bulunan vatandaşların dikkatine

Banka, kredi talebinin 50 bin TL üzerinde olması durumunda vade sayısının 24 aya düştüğünü bildirdi. Ayrıca kredi tutarlarına göre faiz oranlarının da değiştiğine bildiren Ziraat Bankası, 25 bin TL'ye kadar olan taleplerde yüzde 1,55, 25 bin TL'nin üzerinde olan taleplerde yüzde 1,69 faiz oranı uygulanacağını bildirdi.