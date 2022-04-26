20.000 ve 100.000 TL veriliyor! 1,79, 1,84 oranlarıyla 36 ay vadeli.. Özel sektörde çalışan milyonlara büyük müjde!

Halk Bankası Özel Sektör Çalışanları İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, memur ve emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından sonra bir yeni kampanya daha geliştirdiğini ve söz konusu yeni kampanyanın yalnızca özel sektör çalışanları için geçerli olduğunu bildirdi. Halk Bankası, geliştirmiş olduğu yeni hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.