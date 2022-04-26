20.000 ve 100.000 TL veriliyor! 1,79, 1,84 oranlarıyla 36 ay vadeli.. Özel sektörde çalışan milyonlara büyük müjde!
Peş peşe açıklandı! 20.000 ve 100.000 TL veriliyor! Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde günden güne artış gösteren masraf tutarları, her kesimden vatandaşın bütçesinin derinden etkilenmesine sebep oldu. Bir gün satın aldığı hizmeti diğer gün aynı fiyatta bulmakta zorlanan vatandaşlar, sarsılan bütçeleri için destek arayışı içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu bankası, özel sektör çalışanları için yeni bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini açıkladı.
Gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatını belirli standartlar çerçevesinde idame ettirebilmek amacı ile özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmiş olan vatandaşlar, kamu sektörünün çalışma saatlerine ve aylık ücretlerine sahip olmadıkları için geçinmekte güçlük çekmeye başladılar. Gelirleri sabit olan ancak giderleri ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek artış gösteren vatandaşlar, bu durumdan etkilenen bütçelerini toparlayabilmek adına destek arayışı içerisine girdiler.
Vatandaşların ekonomik şartların çetinliğine karşı verdikleri mücadelede yanlarında olduğunu gösteren Halk Bankası, yeni dönemde özellikle özel sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu kredi kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Kamu bankasının özel sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu kredi hizmeti, kısa süre içerisinde vatandaşlarına araştırmalarına konu olmayı başardı.
Halk Bankası Özel Sektör Çalışanları İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, memur ve emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından sonra bir yeni kampanya daha geliştirdiğini ve söz konusu yeni kampanyanın yalnızca özel sektör çalışanları için geçerli olduğunu bildirdi. Halk Bankası, geliştirmiş olduğu yeni hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan özel sektör çalışanları ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve ortalama faiz oranı yüzde 1,84 olarak belirlendi.