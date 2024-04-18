İhtiyacı olana hazır para: İşte 10 soruda yeni BES uygulaması...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

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Bu şekilde birikiminden para çeken kişi tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak. Kısmen Ödeme Uygulaması'nda en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: