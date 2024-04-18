İhtiyacı olana hazır para: İşte 10 soruda yeni BES uygulaması...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi para çekme imkanı 1 Temmuz'da başlayacak. Bunun için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte 10 soruda yeni BES uygulaması...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.
Bu şekilde birikiminden para çeken kişi tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak. Kısmen Ödeme Uygulaması'nda en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
KISMEN ÖDEME UYGULAMASI NEDİR?
BES'te eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesapta biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.