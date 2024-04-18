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Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor?

Temmuz'da emeklilerin kök maaşlarına artış yapılırken, taban aylıklar da masaya yatırılacak. Burada 3 formül bulunurken, özellikle enflasyona endeksli artış öne çıkıyor. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 18 Nisan 2024, 15:42
Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor? 1

Milyonlarca emekli hem Temmuz zammını, hem de gelirleri artıracak diğer adımları merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken; ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak.

Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor? 2

Emekliler Yılı kapsamında pek çok destek devreye girerken, taban aylık konusu da değerlendirilecek.

Emekliye yeni aylık! En düşük emekli maaşı için 3 formül!

Geçen yıl önce 5 bin 500, ardından 7 bin 500 liraya yükseltilen, bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 10 bin lira yapılan taban aylık yeniden gözden geçirilecek. Burada bir artış beklentisi bulunuyor. Artış için de 3 formül öne çıkıyor.

Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor? 3

İŞTE FORMÜLLER
İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmasını içeriyor. Bu formül hayata geçirilirse ilk 6 aylık enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra bu orana göre yeni tutar belirlenecek. Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin lirayı aşacak.

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