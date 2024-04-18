Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor?

Temmuz'da emeklilerin kök maaşlarına artış yapılırken, taban aylıklar da masaya yatırılacak. Burada 3 formül bulunurken, özellikle enflasyona endeksli artış öne çıkıyor. İşte detayları...
Milyonlarca emekli hem Temmuz zammını, hem de gelirleri artıracak diğer adımları merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken; ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak.
Emekliler Yılı kapsamında pek çok destek devreye girerken, taban aylık konusu da değerlendirilecek.
Geçen yıl önce 5 bin 500, ardından 7 bin 500 liraya yükseltilen, bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 10 bin lira yapılan taban aylık yeniden gözden geçirilecek. Burada bir artış beklentisi bulunuyor. Artış için de 3 formül öne çıkıyor.
İŞTE FORMÜLLER
İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmasını içeriyor. Bu formül hayata geçirilirse ilk 6 aylık enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra bu orana göre yeni tutar belirlenecek. Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin lirayı aşacak.