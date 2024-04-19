Emekliye 17.002 TL'lik asgari ücret formülü! 3 aylık zam kesinleşti! Temmuzda en düşük emekli maaş hesabı çıktı! SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi...

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Emekliler Yılı kapsamında pek çok destek devreye girerken, taban aylık konusu da değerlendirilecek. Geçen yıl önce 5 bin 500, ardından 7 bin 500 liraya yükseltilen, bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 10 bin lira yapılan taban aylık yeniden gözden geçirilecek. Burada bir artış beklentisi bulunuyor. Artış için de 3 formül öne çıkıyor.