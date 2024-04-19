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Emekliye 17.002 TL'lik asgari ücret formülü! 3 aylık zam kesinleşti! Temmuzda en düşük emekli maaş hesabı çıktı! SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi...

Milyonlarca emekli, temmuz ayındaki zam oranlarını ve gelirlerini artıracak diğer adımları merakla bekliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklara temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark alacaklar. Ek olarak, emeklilere yönelik diğer iyileştirmeler de değerlendirilecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni aylık hesaplaması haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:41 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:41
Emekliye 17.002 TL’lik asgari ücret formülü! 3 aylık zam kesinleşti! Temmuzda en düşük emekli maaş hesabı çıktı! SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi... 1

Emekli ve memur maaşlarında Ocak ayında yaşanan yüzde 49,25'lik artışın ardından, milyonlarca emekli şimdi 2024 Temmuz zammını heyecanla bekliyor. Mart verileriyle birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı da güncellendi. Geri sayım devam ederken, emekli maaşı zammı hesaplamaları başladı.

Emekliye 17.002 TL’lik asgari ücret formülü! 3 aylık zam kesinleşti! Temmuzda en düşük emekli maaş hesabı çıktı! SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi... 2

Emekliler Yılı kapsamında pek çok destek devreye girerken, taban aylık konusu da değerlendirilecek. Geçen yıl önce 5 bin 500, ardından 7 bin 500 liraya yükseltilen, bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 10 bin lira yapılan taban aylık yeniden gözden geçirilecek. Burada bir artış beklentisi bulunuyor. Artış için de 3 formül öne çıkıyor.

Emekliye 17.002 TL’lik asgari ücret formülü! 3 aylık zam kesinleşti! Temmuzda en düşük emekli maaş hesabı çıktı! SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi... 3

İŞTE FORMÜLLER

İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmasını içeriyor. Bu formül hayata geçirilirse ilk 6 aylık enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra bu orana göre yeni tutar belirlenecek. Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin lirayı aşacak.

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