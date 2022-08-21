İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?
Geliri düşük ailelere ayda 450 ile 600 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor. Destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemek önem taşıyor. İşte bir yıl süren desteğin detayları...
21.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:57
'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi desteğin yolu açıldı.