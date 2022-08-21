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İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

Geliri düşük ailelere ayda 450 ile 600 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor. Destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemek önem taşıyor. İşte bir yıl süren desteğin detayları...

Çığıl Ön Yener
21.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:57
İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti.

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İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.

İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi desteğin yolu açıldı.

İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

Yeni program kapsamında ilk ödemeler yapılırken, başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

İhtiyacı olana 7200 TL destek! Aile Destek Programı’na başvurular sürüyor! Nasıl başvurabiliyor? Kimler kapsam dışı?

Başvuran aileler, Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, 450-600 lira arasında değişen aylık yardımdan yararlanabiliyor.

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