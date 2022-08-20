PTT 2022 personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Sınavsız en az 5.500 TL maaş! Gişe memuru, postacı başvuru tarihi ve şartları...

Kamuda çalışmak isteyenler PTT 2022 personel alımı hakkında araştırmalar yapıyor. Son dakika PTT bünyesinde başvurular için geri sayım başladı. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Öte yandan temizlik görevlisi gibi kadrolara sınavsız alım da yapılması bekleniyor. Peki PTT 2022 personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...