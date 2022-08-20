PTT 2022 personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Sınavsız en az 5.500 TL maaş! Gişe memuru, postacı başvuru tarihi ve şartları...
PTT personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 PTT personel alımı 2022 başvuru şartları neler? Hangi ünvanlarda ve illerde alım yapılacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. Son yıllarda alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafıdan 2022 yılında binlerce alım yapması bekleniyor. En az 5.500 TL maaş verilecek. İşte PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...
Kamuda çalışmak isteyenler PTT 2022 personel alımı hakkında araştırmalar yapıyor. Son dakika PTT bünyesinde başvurular için geri sayım başladı. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Öte yandan temizlik görevlisi gibi kadrolara sınavsız alım da yapılması bekleniyor. Peki PTT 2022 personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PTT 2022 personel alımının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili duyuru yayımlar yayımlamaz alım ilanı haberimizde yer alacaktır.
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler