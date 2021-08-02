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Haberler Ekonomi İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Yeni evlenecekler düğünü olanlar veya nişanlananlar peşin parayla beyaz eşya ve ev mobilyası almakta zorlanıyor. Çeyiz hazırlanırken nakit para ihtiyaçlarında beyaz eşya kredisi veren bankalar yardıma koşuyor. Taksitle beyaz eşya için kredi çekebilirsiniz. Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile A katagorisi beyaz eşya kredisini duyurdu. Banka açıklamasında günlük 13 TL geri ödeme ile krediden faydalanılabileceğini söyledi. Bankadan 10 bin TL beyaz eşya kredisi çeken bir müşteri ise aylık 404 TL geri ödeme yapabilir.

takvim.com.tr
02.08.2021 11:47 - Son Güncelleme: 02.08.2021 11:47
İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Şekerbank yaptığı yazılı açıklama ile kampanya duyurusunda bulundu. Banka açıklamasında günlük 13 TL'den başlayan geri ödemeler ile krediden faydalanabileceği bildirildi. Söz hususu kredi kampanyasının A katagorisi beyaz eşya alımlarında geçerli olacağı bildirildi.

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İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Şekerbank doğrultusundan oluşturulan bildirimde şu şekilde denildi:

Kredi vadesi en az 3 ay, maksimum 36 aydır. Kullandırılan kredi tutarı üzerinden bir defaya mahsus kredi tutarının 0,5%'i oranında kredi tahsis ücreti alınır. Tablodaki kredi tahsis ücretine 5% oranındaki BSMV dahil edilmemiştir.

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Sigorta ve Vergiler Dahil Ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti ve yaşam sigortası prim tutarından oluşup vergi dahildir. Sigorta prim tutarı yaş, kredi tutarı ve vadeye göre değişmekte olup misal hesaplamada sigorta prim tutarı dahil edilmemiştir.

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Kredinin toplam maliyeti kredi taksitlerinin toplamı, tahsis ücreti ve sigorta prim tutarını içermektedir. Bankamız, faiz oranlarında farklılık yapma, kredinin tüketimi amacıyla son kararı verme, ek belge ve kefil isteme hakkına sahiptir.

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Talep edilen kredi tutarı ve vadeye dair kredi kullandırım evvel faiz oranı, bütün masraf, ücret ve komisyon ile ilgili tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Beyaz Eşya Kredisi

Diğer kredi türlerinden farklı olarak beyaz eşya kredisinden yararlanacak kişilerin beyaz eşyaya ait bir fatura belgesi ile başvurmaları gerekir. Bu şekilde kredi kartsız taksitli beyaz eşya alma şansınız oluyor. Ayrıca taksitle beyaz eşya İstanbul ilinde birçok mağazanın sunduğu avantajdır.

İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor

Bu kredi türünde ödeme krediyi kullanan kişiye yapılmamaktadır. Ödeme ürünü satan ya da faturayı kesen firmaya yapılır. Bu yüzden krediyi sadece beyaz eşya finansmanına ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız tavsiye edilir. Faturalı beyaz eşya kredisi özellikle kredi kartlarına getirilen taksit yasağı nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandı. Senetle beyaz eşya satanlar da birçok nişanlı olan veya evlenecek çiftler için mantıklı oluyor.