İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu: Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor
Yeni evlenecekler düğünü olanlar veya nişanlananlar peşin parayla beyaz eşya ve ev mobilyası almakta zorlanıyor. Çeyiz hazırlanırken nakit para ihtiyaçlarında beyaz eşya kredisi veren bankalar yardıma koşuyor. Taksitle beyaz eşya için kredi çekebilirsiniz. Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile A katagorisi beyaz eşya kredisini duyurdu. Banka açıklamasında günlük 13 TL geri ödeme ile krediden faydalanılabileceğini söyledi. Bankadan 10 bin TL beyaz eşya kredisi çeken bir müşteri ise aylık 404 TL geri ödeme yapabilir.
Şekerbank yaptığı yazılı açıklama ile kampanya duyurusunda bulundu. Banka açıklamasında günlük 13 TL'den başlayan geri ödemeler ile krediden faydalanabileceği bildirildi. Söz hususu kredi kampanyasının A katagorisi beyaz eşya alımlarında geçerli olacağı bildirildi.
Sigorta ve Vergiler Dahil Ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti ve yaşam sigortası prim tutarından oluşup vergi dahildir. Sigorta prim tutarı yaş, kredi tutarı ve vadeye göre değişmekte olup misal hesaplamada sigorta prim tutarı dahil edilmemiştir.
Beyaz Eşya Kredisi
Diğer kredi türlerinden farklı olarak beyaz eşya kredisinden yararlanacak kişilerin beyaz eşyaya ait bir fatura belgesi ile başvurmaları gerekir. Bu şekilde kredi kartsız taksitli beyaz eşya alma şansınız oluyor. Ayrıca taksitle beyaz eşya İstanbul ilinde birçok mağazanın sunduğu avantajdır.
Bu kredi türünde ödeme krediyi kullanan kişiye yapılmamaktadır. Ödeme ürünü satan ya da faturayı kesen firmaya yapılır. Bu yüzden krediyi sadece beyaz eşya finansmanına ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız tavsiye edilir. Faturalı beyaz eşya kredisi özellikle kredi kartlarına getirilen taksit yasağı nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandı. Senetle beyaz eşya satanlar da birçok nişanlı olan veya evlenecek çiftler için mantıklı oluyor.