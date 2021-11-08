İhtiyaç sahiplerine kış yardımı! Faturanızla birlikte başvurmanız yeterli! PTT’den elektrik ve yakacak yardımını alın!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte faturalarda artacak ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine kış yardımı kapıda, elektrik ve yakacak yardımı karşılıksız olarak veriliyor ve vatandaşların böylece maddi olarak rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Faturanızla birlikte başvurarak hemen PTT'den paranızı alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahiplerine elektrik ve yakacak yardımı yapacaklarından bahsederek önemli açıklamalarda bulundu. İşte başvuru şartları!