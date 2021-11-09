A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 8 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak! 20 TL'nin altına düştü! Et, yağ, tuvalet kağıdı, çay, yoğurt...

A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu. Bugün mutfak ihtiyaçlarında efsane indirimler yapıldı. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle en çok indirim yapan zincir marketleri araştırıyor. A101 bu hafta diğer marketlere fark attı. Vatandaşlar 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren kendilerine en yakın A101 mağazalarına giderek katalogda yer alan ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilir. Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 12 Kasım'a kadar sürecek Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!