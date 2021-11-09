A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 8 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak! 20 TL'nin altına düştü! Et, yağ, tuvalet kağıdı, çay, yoğurt...
A101 hafta sonu indirimleri belli oldu. 8 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak. A101'de bu hafta sonu bir çok ürün 20 TL'nin altına düştü. A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etmeye başladı. Bugün tuvalet kağıdı, şampuan, süt, yağ, salça, yoğurt, et ürünlerinde efsane indirimler yapıldı! Haberimizde bugünkü aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. 8 Kasım'da başlayan indirimler 12 Kasım'da sona erecek. İşte A101 aktüel ürünler listesi....
09.11.2021 15:15
- Son Güncelleme: 09.11.2021 15:17
A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu. Bugün mutfak ihtiyaçlarında efsane indirimler yapıldı. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle en çok indirim yapan zincir marketleri araştırıyor. A101 bu hafta diğer marketlere fark attı. Vatandaşlar 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren kendilerine en yakın A101 mağazalarına giderek katalogda yer alan ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilir. Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 12 Kasım'a kadar sürecek Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!