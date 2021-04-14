İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı yapılacak! Başvuru formu şartları belli oldu! İşte vefa yardım kolisi başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sayfasından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere vefa yardım kolisi verileceği açıklandı. İçinde esas yiyeceklerin olduğu paketler için müracaat formu yayımlandı. "Vakfiyelerde yer alan hayır koşullarının yerine getirilmesi emeliyle Genel Müdürlüğümüzce 81 şehir merkezinde kuru yiyecek desteği verilmektedir." ifadeleri ile yayımlanan açıklamada müracaatların müracaat formu ile beraber bizzat yapılacağı belirtildi. Muhtaçlık yardımı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bulundurmaları gereken bir takım belgeler de var. Muhtaçlık yardımı başvurularında kişilerin yalnızca eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu teslim etmeleri yeterli oluyor.

14.04.2021 08:05 - Son Güncelleme: 14.04.2021 08:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





